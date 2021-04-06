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    20:23, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Гульжан Курманбекова назначена акимом Арыси

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК, и депутатами городского маслихата, акимом Арыси назначена Курманбекова Гульжан Мамытовна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Туркестанской области.

    Представив нового акима города, Умирзак Шукеев пожелал успехов в дальнейшей работе и выразил уверенность, что Гульжан Мамытовна достойно справиться с новой должностью.

    Аким области поставил перед новым главой города железнодорожников ряд задач по социально-экономическому развитию города, укреплению единства и согласия в обществе.

    «Арысь - особенный город. Работы в городе достаточно. Нужно развивать малый и средний бизнес, сельское хозяйство. Главное - активизировать предпринимательство и привлечь инвестиции, для этого есть все возможности. Она очень опытный специалист, хорошо разбирается в финансовой и социальной сферах, была моим советником. Впереди предстоит много работы», - сказал аким области.

    Гульжан Мамытовна поблагодарила за оказанное доверие и подчеркнула, что приложит все усилия для развития и процветания города.

    Гульжан Курманбекова родилась в 1965 году в Отырарском районе. В 1987 году окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства. Трудовую деятельность начинала кассиром Шаульдерского пассажирско-транспортного кооператива. С 1987 по 1992 год — ревизор, главный ревизор, инспектор по учету доходов Кызылкумского районного финансового отдела. С 1992 по 2004 год — главный ревизор, главный экономист, главный специалист-главный экономист городского отдела финансов ЮКО. С 2004 по 2005 год — главный специалист департамента образования ЮКО, заместитель заведующего отдела финансов Шымкента. С 2007 по 2010 год — начальник отдела финансов города Шымкента. С 2010 по 2012 год — начальник отдела экономики и финансов города Шымкента, заместитель акима города Шымкента. До своего назначения занимала должность советника акима Туркестанской области по вопросам экономики и финансов.

    Награждена юбилейными медалями «10 лет Конституции Республики Казахстан», «25 лет независимости Республики Казахстан», медалью «Ерен еңбегі үшін».


    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Назначения Акимат
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