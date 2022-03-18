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    20:04, 17 Март 2022 | GMT +6

    Гульмира Сатыбалды водворена в столичный ИВС

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    «16 марта т.г. Г. Сатыбалды задержана в порядке ст.128 УПК РК и водворена в ИВС г. Нур-Султан. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - сообщает Антикоррупционная служба.

    Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений был задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Проверяется причастность К. Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.





    Теги:
    Борьба с коррупцией Борьба с преступностью Астана Главная Правоохранительные органы
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