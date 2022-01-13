Гульмира Капенова: Общественности нужно включаться в обсуждение и разработку Соцкодекса

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Как и любой казахстанец, обращение Президента от 11 января депутат Костанайского областного маслихата Гульмира Капенова ждала с нетерпением, чтобы услышать важные слова по дальнейшему развитию страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я ждала Обращение Президента Республики Казахстан 11 января 2022 года, чтобы услышать важные слова, которые должны были помочь мне успокоиться, прийти в себя, вернуть уверенность в завтрашнем дне. Все эти дни градус моего восприятия реальности менялся от новости к новости, от сообщения до сообщения. Думаю, что большинство казахстанцев испытывали похожие эмоции, - делится Гульмира Амангельдиновна. - Что я услышала и хотела подчеркнуть?

Касым Жомарт Кемелевич дал жёсткую оценку действиям преступников, действия которых привели к трагедии, к гибели военнослужащих и мирных граждан».

Страшнее всего, по мнению депутата, что среди погибших есть дети.

«Ради их светлой памяти мы должны сделать все, чтобы больше никогда под казахстанским небом не прозвучали выстрелы и взрывы. Для этого важно объединиться, услышать голос разума и помочь Президенту в воплощении в жизнь всех предстоящих перемен.

Я надеюсь, что обновлённый состав Правительства не подведёт народ, и выполнит поручения Главы государства быстро и эффективно», - добавила она.

Важным, депутат отмечает и тот факт, что в новых установках отдельной строкой прозвучали казахстанские дети, их право жить, учиться и развиваться в мирной свободной стране, получать лучшее образование.

Если, как считает Г. Капенова, все программы и реформы так или иначе будут нацелены на счастливое детство казахстанцев, то многие проблемы будут исчерпаны.

«И конечно для меня, как для женщины, очень важно чувствовать себя в безопасности. Поэтому я согласна с тем, что наша армия требует быстрой трансформации. Это в моем понимании, наверное, одна из сложнейших задач, выполнить её трудно, но без этого невозможно, мы должны быть уверены в своих защитниках», - добавила она.

Отдельно народный избранник отмечает большие ожидания реформ в социальной сфере.

«Общественности нужно активнее включиться в обсуждение и разработку Социального кодекса, который поможет создать новые условия для социальной справедливости, даст возможность получить равные возможности для всех граждан нашей страны. Принцип «человекоцентричности» уже прозвучал в 2021 году в Концепции развития местного самоуправления. Теперь он должен стать основным в каждой государственной программе, в каждом проекте, при оказании каждой государственной услуги. Если мы сможем это воплотить, то уверена, все остальное случится в ближайшем будущем», - подытожила Г. Капенова.