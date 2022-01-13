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Гульмира Капенова: Общественности нужно включаться в обсуждение и разработку Соцкодекса

13 Января 2022 14:53
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Гульмира Капенова: Общественности нужно включаться в обсуждение и разработку Соцкодекса

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Как и любой казахстанец, обращение Президента от 11 января депутат Костанайского областного маслихата Гульмира Капенова ждала с нетерпением, чтобы услышать важные слова по дальнейшему развитию страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я ждала Обращение Президента Республики Казахстан 11 января 2022 года, чтобы услышать важные слова, которые должны были помочь мне успокоиться, прийти в себя, вернуть уверенность в завтрашнем дне. Все эти дни градус моего восприятия реальности менялся от новости к новости, от сообщения до сообщения. Думаю, что большинство казахстанцев испытывали похожие эмоции, - делится Гульмира Амангельдиновна. - Что я услышала и хотела подчеркнуть?

Касым Жомарт Кемелевич дал жёсткую оценку действиям преступников, действия которых привели к трагедии, к гибели военнослужащих и мирных граждан».

Страшнее всего, по мнению депутата, что среди погибших есть дети.

«Ради их светлой памяти мы должны сделать все, чтобы больше никогда под казахстанским небом не прозвучали выстрелы и взрывы. Для этого важно объединиться, услышать голос разума и помочь Президенту в воплощении в жизнь всех предстоящих перемен.

Я надеюсь, что обновлённый состав Правительства не подведёт народ, и выполнит поручения Главы государства быстро и эффективно», - добавила она.

Важным, депутат отмечает и тот факт, что в новых установках отдельной строкой прозвучали казахстанские дети, их право жить, учиться и развиваться в мирной свободной стране, получать лучшее образование.

Если, как считает Г. Капенова, все программы и реформы так или иначе будут нацелены на счастливое детство казахстанцев, то многие проблемы будут исчерпаны.

«И конечно для меня, как для женщины, очень важно чувствовать себя в безопасности. Поэтому я согласна с тем, что наша армия требует быстрой трансформации. Это в моем понимании, наверное, одна из сложнейших задач, выполнить её трудно, но без этого невозможно, мы должны быть уверены в своих защитниках», - добавила она.

Отдельно народный избранник отмечает большие ожидания реформ в социальной сфере.

«Общественности нужно активнее включиться в обсуждение и разработку Социального кодекса, который поможет создать новые условия для социальной справедливости, даст возможность получить равные возможности для всех граждан нашей страны. Принцип «человекоцентричности» уже прозвучал в 2021 году в Концепции развития местного самоуправления. Теперь он должен стать основным в каждой государственной программе, в каждом проекте, при оказании каждой государственной услуги. Если мы сможем это воплотить, то уверена, все остальное случится в ближайшем будущем», - подытожила Г. Капенова.


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#Костанайская область  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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