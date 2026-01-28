РУ
    Грязное Средиземное море: скрытая экологическая катастрофа

    Средиземное море, колыбель древних цивилизаций и один из важнейших природных ресурсов планеты, сегодня оказалось в числе самых загрязненных морей в мире, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: gzt.com

    По данным Всемирного банка, уровень антропогенной нагрузки на этот уникальный водоем достиг критических значений, угрожая экосистемам, экономике и здоровью миллионов людей.

    Со стороны Турции ситуация менее критична. Особенно остро проблема проявляется в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Регион ежегодно наносит ущерб окружающей среде на сумму около $7,2 млрд. Эти потери связаны с загрязнением воды и воздуха, неэффективным управлением отходами, деградацией прибрежных зон и истощением природных ресурсов.

    Одним из ключевых источников загрязнения Средиземного моря остаются пластиковые отходы и неочищенные сточные воды. Быстрый рост населения, урбанизация и развитие прибрежной инфраструктуры часто опережают внедрение современных экологических стандартов. В результате в море ежегодно попадают тонны мусора и токсичных веществ, нанося непоправимый вред морской флоре и фауне.

    Экологический кризис имеет и прямые социально-экономические последствия. Загрязнение моря бьет по рыболовству и туризму — отраслям, от которых зависят миллионы рабочих мест. Кроме того, ухудшение качества воды и воздуха повышает риски заболеваний и увеличивает нагрузку на системы здравоохранения.

    Эксперты подчеркивают, что без скоординированных действий стран региона ситуацию изменить невозможно. Инвестиции в очистные сооружения, переход к устойчивому управлению отходами, региональное сотрудничество и жесткое экологическое регулирование — ключевые шаги на пути к спасению Средиземного моря.

    Цена бездействия уже известна — миллиарды долларов ежегодных потерь. Но реальная стоимость экологического кризиса куда выше: это утрата природного наследия, ухудшение качества жизни и риск для будущих поколений.

    Ранее мы писали о том, что пластиковый мусор, который попадает в Черное море с помощью ветров и рек, вызывает серьезное беспокойство экологов Турции.

