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    Грязный воздух прогнозируют в Алматы и еще четырех городах Казахстана

    19 июля в пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Жителям рекомендуется учитывать погодную обстановку при планировании поездок и времени пребывания на улице, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    По данным синоптиков, 19 июля НМУ прогнозируются в Алматы, Балхаше, ночью в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере.

    Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание кратковременных погодных факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Эти явления способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

    В такие периоды качество атмосферного воздуха может ухудшаться, что способно негативно сказаться на самочувствии людей.

    Одним из основных факторов, влияющих на уровень загрязнения воздуха, остается синоптическая ситуация — скорость ветра, наличие осадков, влажность и температура воздуха.

    При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют:

    • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно рядом с автотрассами и другими источниками загрязнения;
    • детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок;
    • людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и аллергическими заболеваниями иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
    • ограничить физические нагрузки на открытом воздухе, а занятия спортом и физкультурой проводить в закрытых помещениях.

    Ранее в большинстве регионов Казахстана были объявлены штормовые предупреждения. Синоптики прогнозируют грозы, град, шквалистый ветер, сильную жару до +44 градусов и высокий уровень пожарной опасности.




    Загрязнение воздуха Регионы Казахстана Казгидромет
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор