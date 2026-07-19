Грязный воздух прогнозируют в Алматы и еще четырех городах Казахстана

19 июля в пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Жителям рекомендуется учитывать погодную обстановку при планировании поездок и времени пребывания на улице, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, 19 июля НМУ прогнозируются в Алматы, Балхаше, ночью в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере.

Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание кратковременных погодных факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Эти явления способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

В такие периоды качество атмосферного воздуха может ухудшаться, что способно негативно сказаться на самочувствии людей.

Одним из основных факторов, влияющих на уровень загрязнения воздуха, остается синоптическая ситуация — скорость ветра, наличие осадков, влажность и температура воздуха.

При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно рядом с автотрассами и другими источниками загрязнения;

детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок;

людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и аллергическими заболеваниями иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физические нагрузки на открытом воздухе, а занятия спортом и физкультурой проводить в закрытых помещениях.

Ранее в большинстве регионов Казахстана были объявлены штормовые предупреждения. Синоптики прогнозируют грозы, град, шквалистый ветер, сильную жару до +44 градусов и высокий уровень пожарной опасности.









