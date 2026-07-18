Грозы, град и жара до +44 градусов ожидаются в Казахстане 19 июля

На 19 июля в большинстве регионов Казахстана объявлены штормовые предупреждения. Синоптики прогнозируют грозы, град, шквалистый ветер, сильную жару до +44 градусов и высокий уровень пожарной опасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет .

В Астане 19 июля ожидаются временами дождь и гроза.

В Карагандинской области на западе и севере ожидаются дождь и гроза, на востоке — небольшой дождь с грозой. Порывы юго-западного и западного ветра достигнут 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +35-37 градусов. По области сохраняется высокая, а на западе и севере — чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Порывы северо-западного и западного ветра составят 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +36-39 градусов. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная.

В Кызылординской области ночью на севере ожидаются небольшой дождь и гроза, днем в центральной части региона — пыльная буря. Скорость северного и северо-восточного ветра местами достигнет 15-20 м/с. Днем температура повысится до +40-44 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере и востоке пройдут дожди с грозами, днем возможны град и шквалистый ветер. Порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с. На юго-западе сохраняется высокая, на крайнем юге — чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на севере, западе и в центре прогнозируются дождь и гроза. На юге ветер усилится до 15-20 м/с. Днем в южных и центральных районах ожидается сильная жара +38-42 градуса. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на севере, а днем на севере и востоке ожидаются дожди и грозы, местами возможны град и шквал. Порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с. На западе и востоке области сохраняется высокая, на юге и юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, севере и востоке прогнозируются дождь и гроза. Днем порывы южного ветра достигнут 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем местами сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе и севере возможен туман. Порывы юго-западного ветра составят 15-20 м/с. На западе, востоке и в центре области сохраняется высокая, на юге — чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области на севере, востоке и юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге она ожидается, а на северо-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на западе, севере и востоке ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и шквал. Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западное, его порывы достигнут 23 м/с.

В области Абай днем на западе, севере и в центре ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Порывы северо-западного и северного ветра достигнут 25 м/с. Ожидается сильная жара +36-38 градусов.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, днем на юге и востоке возможны град и шквал. Ночью и утром на западе и севере прогнозируется туман. Порывы восточного ветра достигнут 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, севере и востоке, а днем практически по всей области ожидаются дождь и гроза. На западе и севере днем возможны сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром местами ожидается туман. Порывы юго-западного и западного ветра достигнут 15-20 м/с, днем — до 23 м/с.

В области Жетісу 19-20 июля в районе Алакольских озер ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.

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