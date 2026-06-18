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    Грязный воздух прогнозируют в Алматы и еще трех городах Казахстана

    18 июня в четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Жителям рекомендуется учитывать погодную обстановку при планировании поездок и времени пребывания на улице, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Грязный воздух прогнозируют в Алматы и еще трех городах Казахстана.
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    По данным синоптиков, 18 июня НМУ прогнозируются в Актобе и Алматы, а также в ночные часы — в Костанае и Жезказгане.

    Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание кратковременных погодных факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Эти явления способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

    В такие периоды качество атмосферного воздуха может ухудшаться, что способно негативно сказаться на самочувствии людей.

    Одним из основных факторов, влияющих на уровень загрязнения воздуха, остается синоптическая ситуация — скорость ветра, наличие осадков, влажность и температура воздуха.

    При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют:

    • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно рядом с автотрассами и другими источниками загрязнения;
    • детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок;
    • людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и аллергическими заболеваниями иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
    • ограничить физические нагрузки на открытом воздухе, а занятия спортом и физкультурой проводить в закрытых помещениях.

    Ранее Казгидромет представил прогноз погоды по Казахстану на 18–20 июня. 

    Загрязнение воздуха Метеоусловия Казгидромет Смог
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор