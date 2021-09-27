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    11:46, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Грузовой самолет совершил экстренную посадку в Алматы: в аэропорту дали пояснения

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы совершил экстренную посадку грузовой самолет турецкой авиакомпании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что случай произошел вечером 26 сентября.

    «Вчера командир воздушного судна грузового боинга-747 авиакомпании Air ACT, следовавшего из Гонконга в Нур-Султан, по технической причине принял решение сесть на запасном аэропорту в Алматы. Аварийная ситуация не объявлялась, посадка прошла в штатном режиме в 21:12 по местному времени», - уточнили в пресс-службе аэропорта.


    Теги:
    Авиация Происшествия, ЧС Аэропорт Главная Алматы Происшествия
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