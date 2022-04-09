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    21:41, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Грузовой самолет сломался пополам при аварийной посадке в аэропорту Коста-Рики

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    САН-ХОСЕ. КАЗИНФОРМ - Грузовой самолет DHL сломался надвое после того, как соскользнул с взлетно-посадочной полосы во время совершения аварийной посадки в столице Коста-Рики, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Independent.

    Авария произошла при участии грузового самолета Boeing 757-200, принадлежащего компании DHL. Оба пилота воздушного судна эвакуировались, не получив повреждений. Между тем, в компании DHL заявили, что «один член экипажа проходит медицинский осмотр в качестве меры предосторожности».

    По сообщениям авиационных властей Коста-Рики, у самолета, направлявшегося в Гватемалу, отказала гидравлическая система, из-за чего пилот запросил экстренную посадку в аэропорту Сан-Хосе. Совершая аварийную посадку, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, что привело к отрыву хвостовой части, сообщает Reuters .

    После инцидента на несколько часов закрылся международный аэропорт «Хуан Сантамария». Согласно оценкам оператора воздушной гавани, авария затронула 57 коммерческих и грузовых рейсов, направлявшихся в США, Центральную Америку, Мексику, Канаду и Европу, а также 8500 пассажиров.

    Компания DHL заявила о начале работы группы реагирования на инциденты, пообещав начать расследование с соответствующими органами.



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