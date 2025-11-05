Грузовой самолет разбился в штате Кентукки

Грузовой самолет потерпел крушение вскоре после взлета из Международного аэропорта имени Мухаммеда Али в Луисвилле в штате Кентукки на юго-востоке США.

— Мы полагаем, что погибли по меньшей мере три человека. Я считаю, что это число будет расти, — сообщил губернатор Кентукки Энди Бешир. на пресс-конференции.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, грузовой самолет авиакомпании UPS, направлявшийся в Гонолулу, разбился около аэропорта, который является мировым авиаузлом UPS, около 22:15 по Гринвичу во вторник.

Ранее, 13 октября, самолет разбился недалеко от аэропорта Хикс, расположенного к северу от города Форт-Уэрт, штат Техас.