Грузовой самолет Boeing 737 пропал в Пакистане

Грузовой самолет Boeing 737 с пятью членами экипажа на борту пропал с радаров у побережья Пакистана после сообщения о неисправности двигателя, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

Грузовой самолет Boeing 737, на борту которого находились пять членов экипажа, потерял связь с авиадиспетчерами во время рейса из Шарджи в Карачи. Об этом сообщают пакистанские СМИ.

По имеющимся данным, связь с воздушным судном и его отметка на радарах были потеряны примерно в 155 морских милях к западу от Карачи.

По данным авиационных властей Пакистана, воздушное судно исчезло с радаров после сообщения о неисправности двигателя.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

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