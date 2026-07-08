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    Грузовой самолет Boeing 737 пропал в Пакистане

    Грузовой самолет Boeing 737 с пятью членами экипажа на борту пропал с радаров у побережья Пакистана после сообщения о неисправности двигателя, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Грузовой самолет Boeing 737 пропал в Пакистане
    Фото: Anadolu

    Грузовой самолет Boeing 737, на борту которого находились пять членов экипажа, потерял связь с авиадиспетчерами во время рейса из Шарджи в Карачи. Об этом сообщают пакистанские СМИ.

    По имеющимся данным, связь с воздушным судном и его отметка на радарах были потеряны примерно в 155 морских милях к западу от Карачи.

    По данным авиационных властей Пакистана, воздушное судно исчезло с радаров после сообщения о неисправности двигателя.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

    Ранее сообщалось, что в Пакистане погибли 40 человек при падении автобуса в овраг.

    Самолет Anadolu Agency Пакистан Происшествия Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор