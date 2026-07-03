40 человек погибли при падении автобуса в овраг в Пакистане

По меньшей мере 40 человек погибли, еще восемь получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в овраг на границе пакистанских провинций Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на DAWN .

Авария произошла утром в пятницу.

По данным спасательной службы Rescue 1122, в автобусе находились 48 человек. Пострадавшие были доставлены в окружную больницу города Жоб, тела погибших также перевезены в медицинское учреждение.

Как сообщил руководитель экстренного центра Жоба Санаулла Шерани, автобус упал с высоты около 21-24 метров. Спасательная операция осложнялась труднодоступной горной местностью.

По информации местных властей, автобус выехал из Кветты с 36 пассажирами, однако по пути подобрал людей из другого автобуса, который сломался. В результате транспортное средство оказалось перегружено.

Главный министр Белуджистана Сарфраз Бугти поручил начать расследование причин аварии.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и президент страны Асиф Али Зардари выразили соболезнования семьям погибших. Глава государства также поручил обеспечить пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Пакистане в результате атаки смертника на полицейский пост погибли 15 сотрудников правоохранительных органов, еще трое получили ранения.