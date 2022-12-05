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Грузовой поезд сбил восемь лошадей в ВКО

5 Декабря 2022, 18:43
Грузовой поезд сбил восемь лошадей в ВКО

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Восемь лошадей сбил грузовой поезд в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«5 декабря в 7.17 часов на перегоне «Коршунова-Черемшанка» машинист грузового поезда, заметив стадо лошадей на железной дороге, применил экстренное торможение. Однако, наезд предотвратить не удалось. В результате столкновения сбиты восемь лошадей. Незапланированная стоянка поезда составила 19 минут», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов.

На место происшествия выехали сотрудники Линейного отделения полиции на станции Риддер. Установлен 33-летний житель района Глубокое, который является хозяином животных.

«Мужчину привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.559 КоАП РК «Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог» и наложили штраф в размере 5 МРП», – резюмировал Айтуганов.

С начала года зарегистрировано 1463 факта экстренного торможения поездов, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота. За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечены 1169 владельцев скота.

Фото:polisia.kz
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