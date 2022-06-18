18 Июня 2022 14:07

Грузовой поезд сбил 22 овец в Акмолинской области – транспортная полиция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17 июня текущего года на перегоне «ОП-96-Жайнак» Акмолинской области машинист грузового поезда, пытаясь избежать столкновение, применил экстренное торможение из-за нахождения животных на железнодорожных путях. Но предотвратить наезд не удалось, погибло 22 головы мелко-рогатого скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Стоянка составила 22 минуты.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками Линейного управления полиции на станции Нур-Султан установлен хозяин домашних животных. Им оказался 43-летний житель столицы, который привлечен к административной ответственности по части первой статьи 559 Административного кодекса РК «Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог».

С начала года в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 824 факта экстренного торможения поездов, 534 из них связаны с нахождением сельскохозяйственных животных на железнодорожном полотне. За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечен 351 владелец животных.