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Грузовой корабль «Тяньчжоу-6» успешно состыковался с орбитальной космической станцией Китая

Автор:  
Руслан Сулейменов
11 Мая 2023, 08:28
Грузовой корабль «Тяньчжоу-6» успешно состыковался с орбитальной космической станцией Китая Фото: Xinhua/Yang Guanyu

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-6» в четверг успешно состыковался с орбитальной космической станцией КНР «Тяньгун». Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается, стыковка произошла в 05:16 утра по пекинскому времени. «Тяньчжоу-6» был запущен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-7» в среду в 21:22 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Грузовой корабль доставил на станцию топливо, пищевые продукты, материалы для экспериментов и другие необходимые принадлежности.

Грузоподъемность «Тяньчжоу-6» составляет 7,4 тонны.

Ожидается, что члены экипажа «Шэньчжоу-15», находящиеся на борту космической станции, в ближайшее время войдут в грузовой корабль «Тяньчжоу-6» для перемещения грузов и проведут другие соответствующие работы.

Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун» введена в строй в конце 2022 года и имеет Т-образную форму.


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