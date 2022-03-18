Грузовое судно затонуло в Персидском заливе у берегов Ирана

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – В Персидском заливе затонуло грузовое судно под эмиратским флагом, начаты спасательные операции экипажа корабля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Как сообщают власти ОАЭ, грузовое судно «Al Salmy6» под эмиратским флагом затонуло в четверг у южного побережья Ирана в Персидском заливе. Причиной инцидента стали плохие погодные условия. Спасатели начали поиск 30 членов его экипажа.

Капитан Низар Каддура, операционный менеджер компании Salem Al Makrani Cargo, которой принадлежит судно, заявил, что из-за штормовой погоды судно накренилось на опасный угол и в течение нескольких часов полностью погрузилось под воду.

Спасатели, отправленные из Ирана, успешно спасли 16 членов экипажа. Также просьбы о помощи в спасательных мероприятиях были направлены гражданским суднам, находящимся вблизи инцидента. Еще 11 выживших добрались до спасательных плотов, один человек был спасен находившимся поблизости танкером.

По сообщению информагентства IRNA, судно перевернулось примерно в 50 километрах от побережья Асалуя на юге Ирана. В сообщении говорится, что поисково-спасательная операция была осложнена плохой погодой и все еще продолжается.

Позже руководитель кризисного управления провинции Бушер в Иране сообщил, что из 30 членов экипажа спасены 29, и продолжаются поиски последнего.

Экипаж состоял из граждан Судана, Индии, Пакистана, Уганды, Танзании и Эфиопии. Судно перевозило автомобили и другие грузы. Оно покинуло Дубай несколькими днями ранее и направлялось в иракский порт Умм-Каср.

Через Ормузский пролив вблизи Ирана проходят важные нефтяные и грузовые морские пути, доставляющие энергоносители из богатых нефтью арабских государств Персидского залива в остальной мир.

Затопление судов и другие несчастные случаи в оживленных водах залива считаются редкостью. Несмотря на это, пыльные и песчаные бури, ураганные ветры и плохие погодные условия обычно проносятся по всему региону в период смены сезонов.

По сообщениям государственной метеорологической организации Ирана, в среду в Персидском заливе разыгралась непогода. Она привела к сильным порывам ветра со скоростью более 70 км/ч и высоким волнам, которые обрушились на иранскую провинцию Бушер. На этой неделе иранское метеоагентство объявило «красную тревогу», предупредив о сильных порывах ветра, которые могут нарушить передвижения в заливе и повредить морские объекты в течение субботы.