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Грузовик застрял под мостом в Алматы

16 Ноября 2022, 19:11
Грузовик застрял под мостом в Алматы
16 Ноября 2022, 19:11

Грузовик застрял под мостом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По проспекту Рыскулова в Алматы произошло ДТП с участием грузовика, который «застрял» под наземным мостом. На дороге образовались большие заторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что 16 ноября в 14:50 водитель автомашины марки «Volvo» с прицепом ехал по проспекту Рыскулова в западном направлении и допустил наезд на конструкцию надземного пешеходного перехода. Конструкция повреждена.

«Материал принят в производство сотрудниками управления полиции Жетысуского района. Обстоятельства устанавливаются», - заявил начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.


Похожий случай произошел в Алматы еще несколько лет назад. Тогда фура также наехала на конструкцию надземного моста по проспекту Рыскулова.


Кадр из видео




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