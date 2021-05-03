Грузовик врезался в газопровод в Мангыстау

МАНГЫСТАУ. КАЗИНФОРМ - Грузовик врезался в газопровод в селе Мангыстау Мунайлинского района Мангыстауской области, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила в Instagram пресс-служба райакимата, специальный грузовой транспорт с тяжёлой техникой врезался в газопровод высокого давления сегодня, 2 мая, примерно в 12:50, на въезде в жилой массив «Бесшокы».

«На месте происшествия прибыли сотрудники коммунальных учреждений, спасатели и медики. Никто в аварии не пострадал», - сообщили в акимате.