    08:23, 08 Август 2025 | GMT +5

    Грузовик столкнулся с тепловозом ️на переезде Кызылсай - Шымкент

    ДТП повлияло на график движения поездов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    Автомобиль столкнулся с тепловозом
    Фото: кадр из видео КТЖ

    8 августа в 04:30 на охраняемом железнодорожном переезде перегона Кызылсай – Шымкент произошло столкновение автомобиля HOWO с маневровым тепловозом.

    По предварительным данным, водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся подвижным составом.

    Жертв нет, водитель доставлен в больницу.

    ДТП повлияло на график движения: временно приостанавливалось движение трёх пассажирских поездов. К 07:18 движение на участке было полностью восстановлено.

    АО «НК «ҚТЖ» призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при пересечении железнодорожных переездов. Нарушение правил может повлечь не только материальный ущерб, но и создать угрозу жизни и здоровью.

    Ранее в АО «Пассажирские перевозки» рассказали, какие действия следует предпринять, если поезд уже уехал, а пассажир остался на перроне. 

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
