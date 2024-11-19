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    21:33, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Грузовик столкнулся с автобусом в Алматы

    В микрорайоне Шанырак-2 в Алматы грузовик врезался в пассажирский автобус, пострадавших нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Грузовик столкнулся с автобусом в Алматы
    Фото: кадр из видео

    Видео с места ДТП появилось в соцсетях

    Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, столкновение произошло сегодня около 17:00 часов в Алатауском районе.

    — Водитель грузовика, следуя задним ходом по улице Ушконыр в западном направлении, допустил столкновение с автобусом 45-го маршрута, что следовал по улице Жанкожа батыра на север. В результате данного ДТП никто не пострадал. К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Алатауского района, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Ранее в Алматы произошла авария с участием двух автобусов и легкового автомобиля, в результате которой пострадали два водителя общественного транспорта.

    Теги:
    ДТП Полиция Автобус Алматы Происшествия Авария
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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