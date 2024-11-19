Грузовик столкнулся с автобусом в Алматы

Видео с места ДТП появилось в соцсетях.

Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, столкновение произошло сегодня около 17:00 часов в Алатауском районе.

— Водитель грузовика, следуя задним ходом по улице Ушконыр в западном направлении, допустил столкновение с автобусом 45-го маршрута, что следовал по улице Жанкожа батыра на север. В результате данного ДТП никто не пострадал. К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Алатауского района, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Ранее в Алматы произошла авария с участием двух автобусов и легкового автомобиля, в результате которой пострадали два водителя общественного транспорта.