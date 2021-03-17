Грузовик сбил женщину с ребенком в Алматы: идет расследование

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы грузовик сбил женщину с ребенком. В департаменте полиции города прокомментировали ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользовательница Facebook Марина Салиева сообщила, что 15 марта в 09:30 утра на остановке по ул. Павлодарской водитель грузовика совершил наезд на двух человек: Валентину 1963 года рождения и Таисию 2010 года рождения. С многочисленными травмами обе пострадавшие были отправлены в ГКБ №4. Они в тяжелом состоянии.

«У Валентины сломан таз, голеностоп и множественные переломы нижних конечностей, перелом ключицы и ребер, Таисия удар приняла на себя, ее низ по крупичкам на спицы собирали, сосудики все сшивали, у нее разорвало костями сломанными все мышцы. К сожалению, очевидцев не было, камер рядом нет. Через несколько часов появился очевидец и сообщил, что бабушка с ребенком сами кинулись под колеса грузовика. Сейчас полиция хочет выставить данный случай, как попытку суицида», - написала женщина.

В пресс-службе департамента полиции города отметили, что уголовное расследуется управлением дознания ДП города Алматы по ст.345 ч.2 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных пострадавшими, назначена судебно-медицинская экспертиза. Производство осуществляется при строгом соблюдении принципов объективности, полноты и всесторонности. Доводы автора поста беспочвенны и вводят общественность в заблуждение», - прокомментировали в ДП.