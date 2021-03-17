Грузовик сбил женщину с ребенком в Алматы: девочка едва не лишилась ноги

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние женщины с ребенком, которых сбил грузовик в Алматы прокомментировал главный врач городской клинической больницы № 4 Саги Бейсенбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ГКБ №4 сообщили, что 15 марта на пульт дежурного врача приемного отделения Городской клинической больницы №4 поступило сообщение о том, что везут ребенка, пострадавшего в ДТП. Состояние крайне тяжелое, примерный возраст 9-10 лет.

«Незамедлительно были проведены все мероприятия для приема пациента, вызвана мультидисциплинарная бригада врачей, приглашены детский реаниматолог и травматолог. Пациентка, 2010 года рождения, доставлена в крайне тяжелом состоянии. В условиях реанимации проведены противошоковая терапия, консилиум. После стабилизации состояния в экстренном порядке ребенка прооперировали», - рассказал главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков.

Как сообщили в больнице, стоял вопрос об ампутации правой ноги, травма была обширная, практически несовместимая с жизнью.

«В условиях операционной совместно с ангиохирургом было решено спасать ногу. Провели все необходимые мероприятия по восстановлению конечности. Наложены аппараты внешней фиксации, сохранена длина ноги, признаков отторжения и непроходимости сосудов нет», - добавил Саги Бейсенбеков.

Операция длилась 4 часа, ребенка с тяжелыми травмами: «политравма, ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Закрытая травма грудной клетки. Тупая травма живота. Траматический субтотальный отрыв правой нижней конечности на уровне нижней трети правого бедра. Геморрагический шок второй степени. Травматический шок третьей степени« удалось спасти. За ее жизнь боролась операционная бригада в количестве пяти врачей ГКБ №4.

На третьи сутки девочка переведена в Центр детской неотложной помощи г.Алматы.

Пациентка, 1963 года рождения, поступила в приемное отделение ГКБ №4 также 15 марта. Осмотрена мультидисциплинарной бригадой врачей. Диагноз: множественные травмы. Ушиб мягких тканей, гематома, ссадина левого коленного сустава. Травматический шок первой степени.

«Была оказана первая необходимая помощь, врачи продолжают делать все возможное для пациентки. 16 марта переведена в профильное отделение. Состояние стабильно тяжелое, обусловлено скелетной и черепно-мозговой травмой. После стабилизации состояния планируется оперативное лечение», - резюмировал главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков.

Ранее сообщалось, что грузовик сбил женщину с ребенком в Алматы. По факту уголовное дело расследуется управлением дознания ДП города Алматы по ст.345 ч.2 УК РК.