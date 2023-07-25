Грузовик сбил девушку в Алматы: стало известно о состоянии пострадавшей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в районе барахолки грузовик сбил девушку, переходящую дорогу в неположенном месте. Ее госпитализировали в больницу с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Видео наезда авто на пешехода появилось в соцсетях. На кадрах видно, как семья перебегает дорогу в неположенном месте в районе барахолки, в результате чего большегруз не успевает отреагировать и сбивает девушку.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло 25 июля в 15:00 часов в Жетысуском районе города.

«Водитель автомобиля марки «Mercedes» следовал по улице Северное кольцо в северном направлении и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в восточном направлении. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пешеход был госпитализирован бригадой скорой помощи. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники управления полиции Жетысуского района, назначены соответствующие экспертизы», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

В управлении общественного здравоохранения города отметили, что 15-летняя девочка поступила в экстренном порядке в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы.

«Девочка была сбита грузовым автомобилем, когда переходила дорогу по улице Северное кольцо. В результате удара она отлетела на несколько метров и ударилась головой об асфальт. В условиях приемного отделения проведены клинико-лабораторные исследования и консультации специалистов.

Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей, подкожная гематома теменно-затылочной области слева. Ушибленная ссадина области коленного сустава справа, локтевого сустава слева, кисти рук справа. Ушиб мягких тканей бедра справа. Пациент госпитализирован в отделение нейрохирургии Центра детской неотложной медицинской помощи», - проинформировали в пресс-службе УОЗ.