Грузовик с трикотажными изделиями сгорел дотла на трассе в Павлодарской области
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Грузовик с трикотажными изделиями полностью уничтожен огнем на трассе Нур-Султан – Павлодар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.
«12 февраля 2022 года в 01:38 часов на пульт «101» ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о пожаре на автодороге Нур-Султан – Павлодар. Полностью выгорела грузовая машина Renault Premium 2010 г.в. с груженым прицепом (трикотажные изделия), площадью 40 кв. метров. Двигался по направлению Республика Узбекистан- РФ», - сообщила пресс-служба ДЧС области в Instagram.
Трассово-медико-спасательный пункт эвакуировали 2 водителей в пункт обогрева п. Калкаман. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 05:00 часов.
Причина – короткое замыкание электропроводов. Ущерб устанавливается.
На месте пожара работали 16 человек личного состава и 3 единиц техники ДЧС Павлодарской области, служба «102», ТМСП п.Калкаман.
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