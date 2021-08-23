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Грузовик с сеном загорелся в Семее
23 Августа 2021 18:37
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее из-за соприкосновения с ЛЭП загорелся грузовик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
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В УЧС сообщили, что 23 августа на дачном массиве Бобровка во время транспортировки грубых кормов на автомобиле «КамАЗ» произошло возгорание сена в тюках. Огонь перекинулся на обшивку кабины, панель приборов, салона и 8 колес, полуприцепа. Площадь пожара составило 33 кв. метров. Всего грузовик перевозил 10 тонн сена.
«Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем, вследствие термического воздействия электродугового разряда возникшего при образовании межфазного короткого замыкания на воздушной ЛЭП в результате соприкосновения с сеном», — пояснили в УЧС.
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