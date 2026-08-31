Грузовик с поднятым кузовом повредил арку контроля на трассе Алматы — Хоргос

На 120-м километре платного участка автодороги Алматы — Хоргос грузовой автомобиль Shacman повредил конструкцию арки контроля «Шелек», передает Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

По предварительным данным, грузовик двигался с поднятым кузовом. При проезде под аркой кузов задел конструкцию, в результате чего была повреждена часть арки контроля в одном из направлений движения.

Дорожные службы оперативно прибыли на место происшествия, обеспечили безопасность участка и приняли меры для восстановления движения.

В настоящее время движение по автодороге полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются компетентными органами.

Ранее сообщалось, что отремонтированная дорога начала разрушаться спустя месяц в Туркестанской области.