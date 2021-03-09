Грузовик насмерть сбил женщину в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель грузовика насмерть сбил женщину в Алматы. Проводится досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции города уточнили, что ДТП произошло 8 марта в 15:10 на пересечении улиц Саина и Шаляпина.

«Водитель гр.Т. 1989 года рождения, управляя КамАЗом, следуя по ул.Шаляпина в восточном направлении, восточнее Саина напротив дома 24, допустил наезд на женщину европейской внешности в возрасте 55-60 лет, пересекавшую проезжую часть ул.Шаляпина. В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия», - сообщили в ДП.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены соответствующие экспертизы.