Грузовик насмерть сбил девочку на самокате в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы девочка на самокате попала под колеса грузовика и погибла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы сообщили, что происшествие было 4 июня в Алатауском районе по улице Аксу.

«Данный факт зарегестрировал в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). К расследованию приступили сотрудники управления дознания департамента полиции Алматы. Будут назначены и проведены соответствующие экспертизы», - отметили в департаменте полиции.