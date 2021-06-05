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    13:18, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Грузовик насмерть сбил девочку на самокате в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы девочка на самокате попала под колеса грузовика и погибла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Департамента полиции города Алматы сообщили, что происшествие было 4 июня в Алатауском районе по улице Аксу.

    «Данный факт зарегестрировал в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). К расследованию приступили сотрудники управления дознания департамента полиции Алматы. Будут назначены и проведены соответствующие экспертизы», - отметили в департаменте полиции.


    Теги:
    МВД РК ДТП Алматы Правоохранительные органы
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