Грузоперевозчиков оштрафовали более чем на 6,3 млн тенге в ЗКО

Как сообщили в территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства, 8 июля на посту ветеринарного контроля «Таскала» был проверен грузовой автомобиль, перевозивший 100 кг утиного мяса из Уральска в направлении города Саратов Российской Федерации.

Кроме того, 9 июля на посту «Сырым» ветеринарному контролю подверглось грузовое автотранспортное средство, следовавшее из города Узловая Тульской области Российской Федерации в город Уральск с 17,6 тоннами сыра.

В ходе проверки документации в обоих случаях выяснилось, что грузы транспортировались без ветеринарных сопроводительных документов. В связи с этим грузовые автомобили были развернуты обратно в направлении отправления, а в отношении водителей составлены протоколы по статье 406 КоАП РК с наложением штрафов.

Фото: Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства

Вместе с тем грузоперевозчикам разъяснили требования «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», утвержденные решением Евразийской экономической комиссии от 18 июня 2010 года № 317.

— С начала года в Западно-Казахстанской области стало известно о 170 таких правонарушениях, все 170 автотранспортных средств были возвращены назад. В отношении 71 грузоперевозчика составлен административный протокол, наложено штрафов на около 6,3 миллиона тенге, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области перегруженные фуры получили штрафы на 148 млн тенге. Также сообщалось, что сезонный запрет для фур вводят на дорогах Атырауской области.