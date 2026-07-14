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    Грузоперевозчиков оштрафовали более чем на 6,3 млн тенге в ЗКО

    В Западно-Казахстанской области на постах ветеринарного контроля выявлены факты нарушения законодательства, передает корреспондент Kazinform.

    Грузоперевозчиков оштрафовали более чем на 6,3 млн тенге в ЗКО
    Фото: ДП Павлодарской области

    Как сообщили в территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства, 8 июля на посту ветеринарного контроля «Таскала» был проверен грузовой автомобиль, перевозивший 100 кг утиного мяса из Уральска в направлении города Саратов Российской Федерации.

    Кроме того, 9 июля на посту «Сырым» ветеринарному контролю подверглось грузовое автотранспортное средство, следовавшее из города Узловая Тульской области Российской Федерации в город Уральск с 17,6 тоннами сыра.

    В ходе проверки документации в обоих случаях выяснилось, что грузы транспортировались без ветеринарных сопроводительных документов. В связи с этим грузовые автомобили были развернуты обратно в направлении отправления, а в отношении водителей составлены протоколы по статье 406 КоАП РК с наложением штрафов.

    Грузоперевозчиков оштрафовали более чем на 6,3 млн тенге в ЗКО
    Фото: Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства

    Вместе с тем грузоперевозчикам разъяснили требования «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», утвержденные решением Евразийской экономической комиссии от 18 июня 2010 года № 317.

    — С начала года в Западно-Казахстанской области стало известно о 170 таких правонарушениях, все 170 автотранспортных средств были возвращены назад. В отношении 71 грузоперевозчика составлен административный протокол, наложено штрафов на около 6,3 миллиона тенге, — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Жамбылской области перегруженные фуры получили штрафы на 148 млн тенге. Также сообщалось, что сезонный запрет для фур вводят на дорогах Атырауской области.

    ЗКО Ветеринария Регионы Казахстана Грузоперевозки Штрафы Минсельхоз Нарушения Санэпидконтроль
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор