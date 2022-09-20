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Грузооборот между Казахстаном и Латвией увеличился на 23%
20 Сентября 2022, 15:16

Грузооборот между Казахстаном и Латвией увеличился на 23%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра транспорта Латвии Улдис Рейманис сообщил, что объем грузооборота между Лативей и Казахстаном в этом году увеличился на 23% по сравнению с предыдущими годами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что увеличение произошло в основном за счет железнодорожных транзитных грузов из Казахстана, особенно угля. Кроме того, значительное влияние на рост оказали и ферросплавы, которые идут через Латвию.

«Мы думаем, что в этом году увеличим товарооборот еще на 10%. В плане перевозок пока не испытываем никаких сложностей, все вопросы решаемые. Мы сегодня с делегацией Казахстана дискутируем на тему перевозок, быстрого и таможенного обслуживания. Что касается инфраструктуры, то она соответствует всем вопросам, которые связаны с транзитными перевозками», - сказал Улдис Рейманис на международном транспортно-логистическом форуме «New Silk Way» в Алматы.

Улдис Рейманис добавил, что делегации двух стран в ходе форума обсуждали развитие морских и железнодорожных перевозок. Он также отметил, что Казахстан и Латвию связывают мультимодальные перевозки.


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