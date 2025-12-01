Грузия запретит ношение электрошокеров и газовых аэрозольных средств

Как сообщается, решение было принято 78 голосами «за» при одном голосе «против».

Согласно проекту, электрошоковые устройства смогут находиться в гражданском обороте только в порядке, установленном законодательством, и исключительно для использования государственными структурами, частными охранными организациями и иными субъектами, прямо указанными в законе.

Поправки также вводят обязательное лицензирование или разрешительный порядок для ввоза, производства, ремонта, экспорта, реэкспорта, транзита и торговли газовыми аэрозольными устройствами и акустическим (звуковым) оружием.

Использование акустического оружия и газовых аэрозольных средств будет разрешено только гражданам старше 18 лет при наличии письменного согласия территориального органа МВД.

Законопроект разработан Министерством внутренних дел Грузии и внесен правительством. Его цель — усиление контроля над оборотом специальных средств и повышение уровня общественной безопасности.

Также СМИ сообщают, что изготовление, хранение, ношение и перенос электрошокера будут караться штрафом в размере 500 лари (185 долларов). За повторное нарушение будет предусмотрен штраф в размере 1 000 лари (370 долларов).

Ранее в Грузии уже были значительно ужесточены наказания за нарушение правил участия в массовых акциях и неповиновение полиции.