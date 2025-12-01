Грузия запретит ношение электрошокеров и газовых аэрозольных средств
Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон «Об оружии», предусматривающие полный запрет на изготовление, приобретение, хранение, ношение, перевозку и продажу электрошокеров частными и юридическими лицами, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Парламент страны.
Как сообщается, решение было принято 78 голосами «за» при одном голосе «против».
Согласно проекту, электрошоковые устройства смогут находиться в гражданском обороте только в порядке, установленном законодательством, и исключительно для использования государственными структурами, частными охранными организациями и иными субъектами, прямо указанными в законе.
Поправки также вводят обязательное лицензирование или разрешительный порядок для ввоза, производства, ремонта, экспорта, реэкспорта, транзита и торговли газовыми аэрозольными устройствами и акустическим (звуковым) оружием.
Использование акустического оружия и газовых аэрозольных средств будет разрешено только гражданам старше 18 лет при наличии письменного согласия территориального органа МВД.
Законопроект разработан Министерством внутренних дел Грузии и внесен правительством. Его цель — усиление контроля над оборотом специальных средств и повышение уровня общественной безопасности.
Также СМИ сообщают, что изготовление, хранение, ношение и перенос электрошокера будут караться штрафом в размере 500 лари (185 долларов). За повторное нарушение будет предусмотрен штраф в размере 1 000 лари (370 долларов).
Ранее в Грузии уже были значительно ужесточены наказания за нарушение правил участия в массовых акциях и неповиновение полиции.