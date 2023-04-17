Грузия заинтересована в привлечении казахстанских инвестиций

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Грузия, вопреки турбулентности в мировой экономике, по-прежнему остается манящим местом для туристов, а также привлекательной для ведения инвестиционной деятельности страной в регионе. Почему именно ей получилось стать меккой для туристов на Кавказе, почему Батуми стал городом, куда вкладываются инвесторы, в том числе из Казахстана, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Рекордный доход от туризма и новые проекты

В ноябре 2022 года по данным пресс-службы Национальной администрации туризма, туристический сектор Грузии вышел на доходность, не только превышающую показатель пандемийного периода в 2021 году (больше на 183%), но даже на 0,2% превысил показатель последнего допандемийного года. Доходы, полученные Грузией от туристического сектора с января по октябрь 2022 года, составили $2,85 млрд.

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Наиболее внушительный туристический проект, развивающийся с прошлого года на черноморском побережье Грузии рядом с Батуми – строительство искусственного острова в виде пальмы, рядом с Батуми. Компании Ambassador Batumi Island передали почти 90 гектаров морской акватории. На островах расположатся около сотни вилл и гостиница на 500 номеров. Там также будут развернуты торговые центры, аквапарк, яхт-клуб, учебные заведения, набережная. Проект стоимостью в 100 миллионов долларов получил статус государственного, то есть особого значения.

Казахстанцы в грузинском туризме

В Грузии зарегистрированы более 120 компаний с участием казахстанского капитала. В основном они заняты в области туризма, гостиничного бизнеса, логистики, недвижимости и строительства. Но казахстанские бизнесмены присутствуют в туристической сфере Грузии в малом количестве, они заняты в этой отрасли мелким предпринимательством, хотя туризм, как наиболее интенсивно развивающаяся сфера экономики, не требует инвестиций в мега масштабах.

Молодая бизнесвумен Малика Ахмеджанова из Усть-Каменогорска занимается туристическим бизнесом в Тбилиси. Она рассказала о плюсах и минусах бизнеса в Грузии.

«Среди причин, может, на первом месте доброе отношение простых грузинских людей к казахам, и отсутствие коррупции. Здесь я не чувствую страха перед полицейскими. Однажды мы ехали с другом на машине, нас остановили, его проверили, вежливо сказали, что надо заменить в машине, и пожелали счастливого пути. Вот этого «А давай мы выпишем штраф, на месте разрулим» – ничего такого не было. Для меня это был шок. Здесь легче вести бизнес, нет бумажной волокиты. Очень легко открыть ИП. Все просто – зашёл в Дом юстиции, 10 минут и всё. Плюс отсутствие коррупции. Мы с этим не сталкивались. Желательно знать языки: грузинский, английский. На рынке, бывало, бесплатно что-то дают, когда узнают, что я из Казахстана. А ещё очень радуются азербайджанцы, когда встречают казахов. Оказывается, наш язык очень похож на азербайджанский. Был случай, когда на рынке мне сделали скидку только потому, что услышали казахскую речь», – рассказала Малика Ахмеджанова.

Фото: newsroom.kz

Однако она отметила и минусы проживания в Грузии.

«Банковская система здесь не такая хорошая, как в Казахстане. Нет центрального отопления, в некоторых квартирах стоят просто кондиционеры. Аренда сильно подорожала в последнее время (в 2023 году – прим. ред.). Прошлой зимой мы снимали двухкомнатную квартиру в Тбилиси за 350 долларов, а сейчас ниже 800 долларов в центре уже не найти», – поделилась опытом годичного проживания в столице Грузии предпринимательница из Казахстана.

«Как и в любой другой стране, в Грузии коррупция есть, но она касается самих власть имущих членов общества. Более того, поскольку государство нацелено на работу с международными мультикорпорациями, малый и средний бизнес может беспрепятственно и без каких-либо взяток вести деятельность в стране. Этому свидетельствует масса наглядных бизнес-примеров, которые успешно процветают в Грузии и отсутствие каких-либо фактов, связанных с взятками чиновников», – отмечает эксперт Александра Эрлангер.

Рекордный объём иностранных инвестиций

Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году достиг рекордного уровня, исторического максимума и составил более $2 млрд. Объём прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году, по предварительной оценке, вырос сразу на 61,1% по сравнению с уточненными данными 2021 года.

Источником прямых иностранных инвестиций были в основном страны ЕС: на них приходится почти половина поступающих инвестиций. В частности, инвестиции из Европейского союза выросли более чем в два раза и составили $859,6 млн – это 43% от общего объёма прямых иностранных инвестиций в Грузию.

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Эта страна привлекает и казахстанских предпринимателей. Но инвесторы из Казахстана не лидируют в этом списке, их нет даже в первой пятерке.

В чём привлекательность грузинской экономики

Почетный консул Республики Казахстан в Грузии Георгий Джахуташвили сообщал в 2021 году о том, что казахстанский капитал представлен в Грузии банком, портом, нефтяной компанией и авиалиниями. За тяжеловесами последовало множество частных субъектов, которые вкладывали деньги в основном в недвижимость или другой средний бизнес.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объясняет привлекательность экономики для иностранных инвесторов политической стабильностью в стране. Политик напомнил, что его страна занимает первое место в мире по прозрачности бюджета. В списке секторов, привлекающих казахстанских инвесторов, туризм занимает аутсайдерскую позицию, уступая транспорту и логистике.

Почетный консул Республики Казахстан в Грузии Георгий Джахуташвили считает, что Грузия – очень важная и интересная страна для Казахстана, прежде всего из-за логистических возможностей, а также с точки зрения налогообложения, низкого показателя коррупции и, не менее важного фактора – комфортности с точки зрения делопроизводства.

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Он указывает на неиспользованный потенциал Грузии для нашей страны.

«В целом Грузия имеет большой потенциал как транзитная страна, особенно когда это позволяют соглашения о свободной торговле. Нам нужно позиционировать себя в контексте международного логистического хаба, переходить от функции проводника коридорного типа к функции хаба, что, вероятно, также представляет интерес для Казахстана. Как известно, Казахстан является участником современного Шёлкового пути, который пролегает из Китая в Европу. Мы хотим, чтобы азиатские и китайские компании осуществляли транзит через Грузию в Европу и наоборот. И Европа, и Азия – отличные растущие рынки, и, следовательно, без Казахстана, Азербайджана и стран, участвующих во всей этой цепочке, сделать это невозможно и даже нецелесообразно. Поэтому очень важно углублять партнерские отношения, что требует постоянной работы и усовершенствования», – считает Георгий Джахуташвили.

В Грузии работает ряд крупных казахстанских компаний, включая «Батумский нефтяной терминал» и «Батумский морской порт», «Ромпетрол» (международная нефтяная компания, 100% акций которой принадлежит казахстанской национальной нефтяной компании «КазМунайГаз» – прим. ред.), «Халык банк Грузия», представительство авиакомпании «Эйр Астана».

«Батумский морской порт» и «Ромпетрол» работают на грузинском рынке более 10 лет и являются крупными работодателями и налогоплательщиками. Например, «Rompetrol Georgia» занимает около 21% общего рынка реализации нефтепродуктов Грузии.

Фото: kaztransoil.kz

К слову, Казахстан в Грузию экспортирует нефть сырую и нефтепродукты, пшеницу, алюминий, ферросплавы и рельсы. Импортируется из Грузии вино, чай, воды, включая природные или искусственные минеральные, вагоны грузовые железнодорожные или трамвайные.

С какими трудностями сталкиваются иностранные инвесторы в стране

Георгий Джахуташвили также указывает и на трудности для зарубежных инвесторов. По его словам, накопилось слишком много проблем, некоторые из которых носят затяжной характер из-за судебной системы, некоторые из-за государственной бюрократии и по другим причинам.

«Нужна поддержка, и казахстанский капитал может даже утроиться», – отмечает он.

О межгосударственных механизмах решения возникающих вопросов говорил в отечественных СМИ и посол Казахстана в Грузии Бауржан Мухамеджанов.

«Для развития взаимовыгодных экономических и инвестиционных отношений созданы все условия: функционирует межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству; имеется солидная договорно-правовая база (подписано свыше 70 документов), успешно осуществляется культурно-гуманитарное сотрудничество», – сообщил посол.

Он отметил, что через территории Казахстана и Грузии проходят крупные трансконтинентальные транспортные коридоры, соединяющие Восток с Западом. По его мнению, необходимо продолжить работу в рамках ТРАСЕКА, осуществлять транспортировку грузов между Казахстаном и Грузией с использованием портов Актау и Батуми.

«Наши страны активно сотрудничают в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Запущен в конце 2017 года железнодорожный коридор «Баку-Тбилиси-Карс», позволяющий значительно увеличить транзитные перевозки через наши страны из Европы в Центральную Азию и Китай, а также в обратном направлении», – сказал Бауржан Мухамеджанов.

По словам дипломата, имеется потенциал и в развитии сотрудничества в области сельского хозяйства.

«Казахстанские зернопроизводители готовы увеличить объёмы экспорта зерна в Грузию, и с учетом транзитного потенциала Грузии, по маршруту ТМТМ – в другие страны. Также есть большой потенциал и интерес казахстанских деловых кругов по вложению инвестиций в экономику Грузии, в частности в строительный и туристический сектор», – подытожил казахстанский посол.

Казахстанцы легко могут добраться до Грузии

Добраться до Грузии из Казахстана и вернуться обратно можно многочисленными авиарейсами, с начала 2021 года возобновлены регулярные прямые авиарейсы. Открыто новое направление – Кутаиси, что способствовало увеличению турпотока из Казахстана и активизации бизнес-контактов.

Авиакомпания Air Astana три раза в неделю осуществляет регулярные рейсы по маршруту «Алматы – Тбилиси – Алматы», а также регулярные рейсы «Алматы – Батуми – Алматы». К тому же, раз в неделю авиакомпания «SCAT» начала выполнять регулярные рейсы по маршруту «Актау – Тбилиси – Актау». Авиакомпания «FlyArystan» осуществляет регулярные рейсы по направлениям «Актау – Кутаиси», «Атырау – Кутаиси», «Шымкент – Кутаиси».

В Грузии для граждан Казахстана до 365 дней не требуется виза, а в Казахстане граждане Грузии могут находиться без визы до 90 дней.