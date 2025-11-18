Грузия планирует запретить гражданам голосовать за рубежом

— Сегодня в парламент Грузии будет представлен новый Избирательный кодекс, который систематизирует нормы и усовершенствует технические аспекты, разъяснит процедуры и устранит дублирование положений. Поправки значительно улучшат нормативную базу избирательного процесса, — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, действующий кодекс за 14 лет пережил свыше ста поправок. В результате текст утратил четкость. Одни положения дублировались, другие устарели, а многие нормы затерялись среди переходных статей. Новая редакция, как отметил Папуашвили, должна устранить накопившиеся противоречия и вернуть документу логичность.

Одним из самых обсуждаемых пунктов станет изменение порядка голосования для граждан, проживающих за рубежом. Избирательные права остаются прежними, однако участвовать в парламентских выборах теперь можно будет только на территории Грузии. Фактически это означает, что раз в четыре года гражданам, живущим за границей, нужно будет приехать на родину, чтобы отдать свой голос.

Решение, по словам спикера, связано с требованиями Конституции и необходимостью обеспечить максимально свободное и защищенное волеизъявление.

Папуашвили подчеркнул, что в выборах 2024 года особенно ярко проявились риски давления и дезинформации, направленные именно на избирателей, находящихся за границей.

— Этот шаг повышает устойчивость системы и помогает обеспечить максимально осознанный выбор каждого гражданина, — отметил спикер.

Он также добавил, что подобная практика действует в ряде других государств, включая Ирландию, Мальту, Израиль и Армению.

— Ничего не меняется в правах. Меняется только процедура. Раз в четыре года и только раз — гражданин просто приезжает домой и голосует в Грузии, — резюмировал Папуашвили.

