РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:07, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Грузия планирует запретить гражданам голосовать за рубежом

    В Грузии планируют обновить избирательное законодательство, которое предполагает возможность участия граждан в парламентских выборах только на территории страны, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Первый общественный телеканал Грузии.

    Грузия планирует запретить гражданам голосовать за рубежом
    Фото: Pixabay

    — Сегодня в парламент Грузии будет представлен новый Избирательный кодекс, который систематизирует нормы и усовершенствует технические аспекты, разъяснит процедуры и устранит дублирование положений. Поправки значительно улучшат нормативную базу избирательного процесса, — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.

    По его словам, действующий кодекс за 14 лет пережил свыше ста поправок. В результате текст утратил четкость. Одни положения дублировались, другие устарели, а многие нормы затерялись среди переходных статей. Новая редакция, как отметил Папуашвили, должна устранить накопившиеся противоречия и вернуть документу логичность.

    Одним из самых обсуждаемых пунктов станет изменение порядка голосования для граждан, проживающих за рубежом. Избирательные права остаются прежними, однако участвовать в парламентских выборах теперь можно будет только на территории Грузии. Фактически это означает, что раз в четыре года гражданам, живущим за границей, нужно будет приехать на родину, чтобы отдать свой голос.

    Решение, по словам спикера, связано с требованиями Конституции и необходимостью обеспечить максимально свободное и защищенное волеизъявление.

    Папуашвили подчеркнул, что в выборах 2024 года особенно ярко проявились риски давления и дезинформации, направленные именно на избирателей, находящихся за границей.

    — Этот шаг повышает устойчивость системы и помогает обеспечить максимально осознанный выбор каждого гражданина, — отметил спикер.

    Он также добавил, что подобная практика действует в ряде других государств, включая Ирландию, Мальту, Израиль и Армению.

    — Ничего не меняется в правах. Меняется только процедура. Раз в четыре года и только раз — гражданин просто приезжает домой и голосует в Грузии, — резюмировал Папуашвили.

    Ранее в Грузии потребовали признать три оппозиционные партии неконституционными и запретить их деятельность.

    Теги:
    Грузия Выборы Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Сейчас читают