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Груженные автовозы попали в ДТП на трассе «Алматы - Хоргос»

27 Февраля 2023, 10:04
Груженные автовозы попали в ДТП на трассе «Алматы - Хоргос» Кадр из видео

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Груженные автовозы попали в массовое ДТП на трассе «Алматы-Шелек-Хоргос», жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия появилось в Сети. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 26 февраля около 11 часов на 42 км автодороги «Алматы-Шелек-Хоргос».

«По предварительным данным, у 40-летнего водителя автомашины «MAN» произошел отрыв заднего полуприцепа, который самопроизвольно допустил наезд на стоящий автовоз «DAF», который от инерции удара столкнулся с автовозом марки «Mercedes-Benz». Транспортное средство «MAN», продолжив движение, опрокинулось на бок. В результате ДТП перевозимые грузы автовоза (в виде автомашин) получили механические повреждения. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ДП.

По факту ДТП начато административное производство по статье 610 части 2 КоАП РК. Назначены необходимые экспертизы.


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