Грузчик украл у пассажиров вещи на более 7 млн тенге в аэропорту Алматы

29-летний грузчик склада временного хранения аэропорта Алматы совершил кражи на общую сумму более семи миллионов тенге, его осудили на 3,5 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в МВД, 29-летний гражданин занимался неоднократным хищением чужого имущества по международным направлениям «Алматы-Дубай», «Алматы-Прага» и «Алматы-Гонконг».

— Задержанный, работая грузчиком склада временного хранения аэропорта, в период времени с января по март текущего года, совершал кражи на общую сумму 7 645 371 тенге. Транспортными полицейскими по факту краж проведено досудебное расследование в ускоренном порядке, в ходе которого изъяты вещественные доказательства, — отметили в МВД.

Приговором Турксибского районного суда Алматы правонарушитель признан виновным по всем тяжким фактам и осужден к трем годам и шести месяцам.

В прошлом году в столичном аэропорту задержана группа, совершавшая кражу багажа.