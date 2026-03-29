телерадиокомплекс президента РК
    04:16, 29 Март 2026 | GMT +5

    Груз с 12 тоннами батончиков KitKat украли по пути из Италии в Польшу

    Швейцарская компания Nestlé сообщила о крупной краже партии шоколадных батончиков KitKat, следовавшей из Италии в Польшу, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

    Груз с 12 тоннами батончиков KitKat украли по пути из Италии в Польшу
    Фото: nestle.com

    По данным компании, похищено около 12 тонн продукции — это 413 793 батончика.

    Груз исчез вскоре после отправки с производственной площадки и до сих пор не найден. В компании уточнили, что местонахождение транспортного средства вместе с товаром остается неизвестным.

    Партия предназначалась для дальнейшего распределения по европейским рынкам. В Nestlé не исключают, что похищенная продукция может появиться в неофициальных каналах продаж в Европе.

    При этом вся продукция снабжена уникальными кодами партий, что позволяет отследить происхождение каждого батончика. Потребители, ритейлеры и оптовые покупатели смогут проверить товар по номеру на упаковке: при совпадении система выдаст инструкции для уведомления компании.

    В компании отметили, что кражи грузов становятся все более распространенной проблемой для бизнеса, а используемые злоумышленниками схемы — все более сложными. Публикация информации об инциденте, по заявлению производителя, направлена на повышение осведомленности о растущем уровне подобных преступлений.

    Сара Болат
