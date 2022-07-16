16 Июля 2022 11:22

Группу вымогателей задержали в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Алматинской области совместно с ДКНБ региона задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве крупных денежных средств у частного предпринимателя. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции совместно с департаментом Комитета национальной безопасности Алматинской области провели спецоперацию по установлению личности членов организованной преступной группировки, занимающейся вымогательством крупной суммы денежных средств. В настоящее время в отношении задержанных начато уголовное производство по статье 194 ч. 2 УК РК», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Ельдар Абдикенов.

По его словам, все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия для принятия объективного решения по факту. Дело взято на особый контроль руководством ДП Алматинской области. Задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось о задержании рейдерской группы по захвату известных бизнес-структур в Алматы.