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    17:07, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Группу вымогателей задержали в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области

    Группу вымогателей задержали в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области
    Фото: скрин с видео

    МВД совместно с КНБ при координации Генеральной прокуратуры продолжается целенаправленная работа по разобщению и ликвидации преступных групп, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    17 июня на территории городов Алматы, Шымкент и в Туркестанской области проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию участников преступной группы, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений, в том числе вымогательств у предпринимателей.

    Установлено, что члены группировки связаны с активными участниками январских событий. В полицию доставлено 20 фигурантов. Проведено более 40 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и травматическое оружие, наркотики и боеприпасы.

    Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса.

    Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Шымкент Борьба с преступностью Криминал Видео Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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