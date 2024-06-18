Группу вымогателей задержали в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области

МВД совместно с КНБ при координации Генеральной прокуратуры продолжается целенаправленная работа по разобщению и ликвидации преступных групп, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

17 июня на территории городов Алматы, Шымкент и в Туркестанской области проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию участников преступной группы, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений, в том числе вымогательств у предпринимателей.

Установлено, что члены группировки связаны с активными участниками январских событий. В полицию доставлено 20 фигурантов. Проведено более 40 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и травматическое оружие, наркотики и боеприпасы.

Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.