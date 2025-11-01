РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:29, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Группу сутенеров, работавших под видом такси, задержали в Костанае

    Сотрудники полиции Костанайской области пресекли деятельность группы, которая под видом частного извозa занималась вовлечением девушек в интимные услуги. Задержаны подозреваемые, изъяты деньги и автомобили, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сутенеры, арест
    Фото: ДП Костанайской области

    По данным следствия, девушек привозили в сауны города, где они вынуждены были оказывать интимные услуги. Полиция установила администраторов 12 заведений и людей, вовлеченных в незаконную деятельность.

    Преступники находили девушек из сел, из малообеспеченных семей. Затем, угрожая, шантажируя и применяя силу, заставляли их работать. Девушек удерживали в арендуемых квартирах и гаражах.

    Возбуждены уголовные дела по пяти статьям Уголовного кодекса. Несколько подозреваемых задержаны, другим избраны меры пресечения.

    Во время обысков изъяты крупные суммы денег, документы, техника, банковские карты, а также девять автомобилей, которые могли использоваться в преступной схеме. Также выявлено, что заработанные преступным путём деньги отмывались через подставной счет и направлялись на покупку автомобилей и недвижимости.

    Ранее группу сутенеров задержали в столице: под следствие попали 14 человек.

     

    Дарья Аверченко
