Группу сутенеров, работавших под видом такси, задержали в Костанае

По данным следствия, девушек привозили в сауны города, где они вынуждены были оказывать интимные услуги. Полиция установила администраторов 12 заведений и людей, вовлеченных в незаконную деятельность.

Преступники находили девушек из сел, из малообеспеченных семей. Затем, угрожая, шантажируя и применяя силу, заставляли их работать. Девушек удерживали в арендуемых квартирах и гаражах.

Возбуждены уголовные дела по пяти статьям Уголовного кодекса. Несколько подозреваемых задержаны, другим избраны меры пресечения.

Во время обысков изъяты крупные суммы денег, документы, техника, банковские карты, а также девять автомобилей, которые могли использоваться в преступной схеме. Также выявлено, что заработанные преступным путём деньги отмывались через подставной счет и направлялись на покупку автомобилей и недвижимости.

Ранее группу сутенеров задержали в столице: под следствие попали 14 человек.