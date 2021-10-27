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    22:10, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Группу наркоторговцев задержали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержаны наркодельцы, сбывавшие марихуану. В составе группы - пятеро жителей Алматинской области в возрасте от 35 до 52 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что преступная деятельность фигурантов была доказана в результате оперативных и специальных мероприятий.

    «Установлено, что марихуану и гашиш в особо крупном размере 38-летний гражданин Д., который является ключевой фигурой в группе, доставляет из Жамбылской области. Сотрудниками подразделения спецназначения автомобиль подозреваемого Mercedes был блокирован в микрорайоне Дарабоз. В ходе санкционированного обыска авто и по местам жительства подозреваемых всего изъято свыше 8,5 килограммов наркотических средств. В частности, гашиш – 4 кг 216,13 грамм и марихуана – 4 кг 361,01 грамм», – проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

    Он отметил, что в доме, принадлежащем организатору преступного бизнеса, было обнаружено три огнестрельных оружия, два из которых числятся похищенными по Жамбылской области. Истинная принадлежность и происхождение еще одного оружия установит назначенная следствием судебно-баллистическая экспертиза.

    Сразу два уголовных дела в настоящее время зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по факту незаконного сбыта наркотических средств, а также по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Подозреваемые водворены в ИВС.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал Алматы Правоохранительные органы
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