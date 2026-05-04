KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Групповая драка в Алматинской области закончилась ножевым ранением

    В селе Турар Карасайского района произошла драка с участием группы молодых людей, в результате которой один из участников получил ножевое ранение, передает агентство Kazinform.

    п
    кадр из видео

    Ранее в социальных сетях распространилось видео происшествия, на котором видно, как словесный конфликт между молодыми людьми перерастает в массовую драку. В ходе потасовки один из участников нападает на другого с предметом, похожим на нож. 

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту возбуждены уголовные дела по статье «хулиганство». Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

    — 1 мая в больницу с ножевым ранением обратился житель села Турар Карасайского района Алматинской области. Установлено, что травму он получил в ходе бытового конфликта с местными жителями, возникшего во время празднования дня рождения. Уголовные дела расследуются в отношении обеих сторон, — отметили в пресс-службе ДП.

    Также на видеозаписи инцидента зафиксированы автомобили без государственных номерных знаков. В полиции сообщили, что транспортные средства участников были водворены на штрафную стоянку.

    Ход расследования находится на контроле полиции. Виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

    Ранее в Алматы массовая драка подростков закончилась поножовщиной и гибелью двоих несовершеннолетних. 

    Алматинская область Драка Ножевые ранения Полиция
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор