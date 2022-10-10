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Группа туристов заблудилась в Чарынском каньоне

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Октября 2022, 13:37
Группа туристов заблудилась в Чарынском каньоне

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Утром 9 октября группа туристов из семи человек в сопровождении гида выехали в Долину Замков, который находится в Чарынском Каньоне, но не смогла вернуться. Спасатели РОСО искали их всю ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы РОСО, сообщение о том, что данная группа туристов нуждается в помощи, так как не могут найти обратную дорогу, поступило в 23:00.

«Спасатели РОСО оперативно выехали на поиски заблудившихся в количестве семи человек личного состава, в том числе один кинологический расчет. Связь туристы поддерживали со своими родственниками по телефону. Спасатели прибыли на место и начали обследовать территорию данных координат. Поиски продолжались всю ночь до утра. Пройдя более 5 км от обозначенного места, спасатели РОСО продолжали поиски. В 08:30 они обнаружили заблудившихся туристов и сопроводили до безопасного места, оказав им всю необходимую помощь», - сообщили в пресс-службе РОСО.

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В пресс-службе ДЧС Алматинской области уточнили, что туристы добрались до Чарынского каньона из Алматы на автобусе турагентства, а далее отправились с гидом в пешем порядке.

«На утро был запланирован вылет вертолета, так как поиски, продолжавшиеся всю ночь, результатов не дали. Но 10 октября в 08:30 пропавшие в Чарынском каньоне туристы были обнаружены. В медицинской помощи не нуждались», - отметили в ДЧС.

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