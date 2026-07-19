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    Группа подростков напала на несовершеннолетнюю в Алматы: полиция начала расследование

    В Алматы полиция расследует уголовное дело по факту противоправных действий группы молодых людей в отношении несовершеннолетней, передает корреспондент агентства Kazinform.

    жестокое обращение
    Фото: pixabay.com

    Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, инцидент был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей, где появилась соответствующая видеозапись. Виде авторами позднее было удалено.

    По данному факту Управлением полиции Наурызбайского района начато досудебное расследование.

    В настоящее время установлены все участники произошедшего. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств инцидента. В полиции отметили, что ход расследования находится на контроле руководства.

    Kazinform также направил запрос в Управление образования Алматы. На момент публикации комментарий ведомства не поступил. После его получения материал будет дополнен.

    Ранее подростки избили мужчину в Каскелене. В полиции сообщили, что задержали участников инцидента.

    Полиция Буллинг Алматы Подростковая преступность
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор