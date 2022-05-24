24 Мая 2022 01:02

Группа нелегалов добывала ферулу в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Группа нелегальных иностранцев собирала сок лекарственной травы в степи в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«Стражи порядка Арысского района обнаружили 23 незаконно работающих граждан Узбекистана, которые занимались добычей сока лекарственной травы «кеурек» (ферулы), произрастающей в степной местности. Нелегальных иностранцев задержали в степи, где они устроили палатки и выкапывали лекарственную ферулу», - сообщили в ДП Туркестанской области.

Нарушителей привлекли к ответственности по ч. 5 ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения» и выдворили за пределы страны.

В отношении же работодателя, гражданина Казахстана, составили административный протокол по статье 519 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК» и наложили штраф.