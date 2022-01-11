АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Группа мародеров задержана при попытке бегства из Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру города.

Полицейскими Медеуского района задержаны пятеро уроженцев Мангистауской области. У них были обнаружены вещественные доказательства, похищенные с разных торговых домов. Задержанные признались, что эти вещи были приобретены мародерским путем.

Также у задержанных изъяты шумовые гранаты , каски, бронежилеты и щиты, принадлежавшие военнослужащим.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 272 УК РК – «Организация и участие в массовых беспорядках и по статье 188 УК РК – «Тайное хищение чужого имущества«. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Уголовное дело будет направлено в суд», - сообщили в информцентре комендатуры города Алматы.