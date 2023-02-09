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Группа казахстанских спасателей прибыла в провинцию Хатай для поиска пропавших граждан РК

9 Февраля 2023, 12:31
Группа казахстанских спасателей прибыла в провинцию Хатай для поиска пропавших граждан РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. Президент был проинформирован об участии казахстанских спасателей в поисково-спасательных работах в регионах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Несмотря на сложные условия, сотрудники МЧС проявляют высший уровень профессионализма и успешно выполняют поставленные задачи в тесном взаимодействии с местными властями. К настоящему времени удалось спасти 4 выживших.

По поручению Главы государства группа спасателей и кинологический расчет сегодня рано утром прибыли в провинцию Хатай с целью поиска пропавших граждан Казахстана. Касым-Жомарт Токаев положительно оценил рабочий настрой казахстанских спасателей и пожелал им удачи.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 12 тысяч 391 человека.

Сегодня 42 казахстанца, 22 гражданина Кыргызстана были эвакуировали из Газиантепа спецбортом.


Фото:aa.com.tr

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