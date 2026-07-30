Группа BTS отказалась от участия в премии Грэмми

Южнокорейская K-pop группа BTS объявила в социальных сетях, что откажется от участия в премии «Грэмми» в 2027 году на фоне введения новой категории «Азиатская поп-музыка», передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap .

Все семь участников коллектива опубликовали одинаковое заявление в своих личных аккаунтах в соцсетях, отметив, что «музыку можно будет слушать и любить такой, какая она есть, а не классифицировать по региону или языку».

Это заявление прозвучало менее чем через два месяца после того, как базирующаяся в США Академия звукозаписи представила пять новых категорий наград для 69-й церемонии вручения премии «Грэмми», включая «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки», призванную отметить современные поп-композиции, созданные в азиатских странах или получившие широкое признание в них.

Однако поклонники и эксперты музыкальной индустрии сразу осудили появление новой категории, заявив, что она фактически отделяет азиатских исполнителей от основных номинаций и может снизить шансы таких групп, как BTS, на получение главных наград «Грэмми».

Генеральный директор Академии звукозаписи Харви Мэйсон младший 28 июля опубликовал заявление касательно решения BTS, пояснив, что подача заявки в жанровой категории не исключает возможности выдвижения и рассмотрения работ в основных номинациях, включая «Запись года», «Альбом года» и «Песню года».

— Категория «Азиатская поп-музыка» была создана, чтобы отметить глубину, разнообразие и необычайный рост поп-музыки, исходящей из Азии. Цель этой новой категории — привлечь особое внимание к этим важным артистам. Больше категорий означает, что работы большего числа артистов получают признание, — заявил он.

Группа BTS была номинирована на Грэмми пять раз, но ни разу не становилась лауреатом премии:

Напомним, 69-я церемония вручения премии «Грэмми» запланирована на февраль 2027 года.

Ранее мы писали, что Южная Корея достигла рекордного турпотока на фоне популярности группы BTS.