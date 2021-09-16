Группа автоугонщиков разоблачена в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Группа угонщиков, отправлявшая похищенные авто на разбор, разоблачена полицейскими Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Оперативники криминальной полиции города установили, что в ней, так называемую, руководящую роль выполнял 26-летний гражданин, житель Жамбылской области, ранее отбывавший наказание за хулиганские действия. «Ассистировал» его земляк – 25-летний гражданин, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Прежде, чем провести спецоперацию по разоблачению злоумышленников, сотрудниками нашего подразделения проведены оперативные и специальные мероприятия, позволившие установить каждое из звеньев этой преступной цепочки: от исполнителя преступления до лиц, отвечавших за сбыт транспортного средства по запчастям. В общей сложности фигурантов шестеро. Самому старшему – 47 лет, младшему – 25. Их объединил общий интерес легкой наживы. К слову, двое из подозреваемых до некоторых пор позиционировали себя добросовестными индивидуальными предпринимателями, прикрываясь точкой по продаже автозапчастей на одном из рынков города. Но, как свидетельствуют наши оперативные позиции, на витринах их бутиков можно встретить товар, добытый исключительно преступным путем», – резюмировал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

На данном этапе следствия установлена причастность злоумышленников к десяти угонам. Их интересовали преимущественно автомашины BMW, Lada, Nissan, Audi и Volkswagen, и только старых моделей.

«Судьба трех транспортных средств доподлинно установлена, местонахождение еще семи авто мы проверяем. По словам задержанных, часть из них они успели перегнать, якобы, в соседние регионы. Подозреваемые сейчас под стражей. Действиям каждого участника этой группы следствием будет дана правовая оценка», – уточнил К. Науатов.