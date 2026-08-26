Грубость и недостоверные сведения: за что наказали акимов в СКО

В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали более 450 нарушений в сфере государственной службы, передает корреспондент Kazinform.

По данным департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по СКО, в текущем году ведомство провело в регионе 26 проверок, из которых только пять были плановыми.

— Государственный контроль не ограничивается только выявлением правонарушений и привлечением виновных лиц к ответственности. Главная цель контрольной работы — восстановление прав и устранение причин, приведших к нарушениям. По результатам проверок были восстановлены нарушенные права 56 заявителей, — сказал заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО Бакыт Махатов.

Большая часть внеплановых проверок проводилась на основе обращений граждан и государственных служащих. К примеру, в одном из государственных органов области госслужащему незаконно не выплатили положенную премию. Департамент провел проверку, и нарушенное право государственного служащего восстановили. Ему в полном объеме выплатили причитающуюся премию.

— За каждой проверкой и каждым выявленным правонарушением стоят конкретные ситуации и судьбы людей. Поэтому каждому из них дается правовая оценка и принимаются соответствующие меры. Проверки показали, что встречаются и факты нарушения государственными служащими норм служебной этики. Требования общие для всех, они предъявляются одинаково как руководителям государственных органов, так и другим госслужащим, — говорит Бакыт Махатов.

По словам специалиста, заместитель руководителя одного из областных управлений при общении с гражданином допустил неправомерные действия. В другом случае руководитель государственного органа не соблюдал нормы этики при беседе с учителем.

В ходе проведенных проверок эти факты подтвердились. К государственным служащим применили соответствующие меры дисциплинарной ответственности.

При проведении еще одной проверки выяснилось, что аким сельского округа одного из районов во время собрания с жителями разговаривал грубо. Он тоже был привлечен к дисциплинарной ответственности.

— Когда на приеме у заместителя акима области обсуждалось обращение гражданина, районный аким распространил не соответствующие действительности сведения в отношении заявителя. Материалы проверки были рассмотрены в дисциплинарной комиссии. К районному акиму применили дисциплинарное взыскание. Государственный служащий высокого ранга также должен строго соблюдать требования закона и нормы служебной этики, — говорит Бакыт Махатов.

Ранее нарушения при использовании служебных авто выявили в госорганах ЗКО.