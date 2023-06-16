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Грубо обращалась с ребенком воспитатель детсада в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
16 Июня 2023, 14:20
Грубо обращалась с ребенком воспитатель детсада в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В социальных сетях распространяется видео, где воспитатель костанайского коррекционного центра «Amanat&K» грубо одергивает и тащит малыша, который хотел уползти. Факт прокомментировали в областном управлении образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловным приоритетом для нас является безопасность детей, сохранение их жизни и здоровья. Ситуацию в ТОО «Образовательный комплекс «Amanat&K» мы держим на контроле. Помощник воспитателя, которая недавно была принята на испытательный срок, отстранена от работы с детьми и уволена. Правовую оценку ее действиям дадут компетентные органы»,- сообщили в ведомстве.

Сегодня было организовано родительское собрание, где администрация сада ответила родителям на все волнующие их вопросы.

«Управлением образования, а также отделом образования Костаная будет проведена проверка деятельности детского сада»,- добавили в управлении образования.

Прокомментировала данный факт и руководитель центра Шнара Жалмухамедова.

«В нашем центре произошел вопиющий случай: помощник воспитателя позволил себе грубо обращаться с ребенком. Проводится внутреннее расследование. Специалист работал в нашем центре 1 месяц. Сегодня она была уволена. Видео было снято рядом сидящей студенткой-практиканткой. Мы делаем соответствующие выводы», - сказала Ш. Жалмухамедова.


Костанайская область   Происшествия   Видео   Общество   Костанай  
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